De'Longhi Dedica: caffè in polvere e cialde più cappuccino cremoso (-37%)

Se anche per te il caffè e il cappuccino non sono solo un momento della giornata ma il momento della giornata, non perdere questa strepitosa occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello De’Longhi Dedica a soli 174,99 euro, anziché 278,99 euro.

Approfittane subito perché uno sconto del 37% non si vede tutti i giorni. Adesso puoi risparmiare la bellezza di 104 euro sul totale. Posso assicurarti che per questa macchina per il caffè è davvero uno scontone. Infatti sparirà presto per cui sii rapido. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

De’Longhi Dedica: una delle migliori macchine per espresso

Sul fatto che questa sia una delle migliori macchine per espresso in circolazione penso non ci siano dubbi, ed ecco perché a questa cifra è da prendere a occhi chiusi. È dotata di una pressione da 15 bar e un riscaldamento velocissimo, solo 40 secondi e sei pronto per fare il caffè.

Ha un filtro per le cialde ESE e uno per il caffè macinato, così puoi scegliere quello che preferisci. Inoltre possiede un pannarello che eroga vapore ad alta temperatura e puoi montare il latte come al Bar per un cappuccio spettacolare. E se vuoi puoi anche scaldare le bevande.

Un affare da non perdere. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua De’Longhi Dedica a soli 174,99 euro, anziché 278,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.