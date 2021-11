Dell S2522HG: il monitor top, ad un prezzo che non ti aspetti

Tra le varie offerte che propone il Black Friday, quella sul monitor Dell S2522HG è senza dubbio una delle più interessanti per i giocatori competitivi. Si tratta di un monitor con una frequenza di aggiornamento da ben 240Hz, pensato appositamente per i giocatori che prediligono le performance. Grazie ad un calo di prezzo di circa 80 euro, è disponibile su Amazon a soli 220 euro toccando il suo minimo storico.

Monitor gaming Dell S2522HG: caratteristiche tecniche

Il design è minimale, seppur con le tipiche linee che richiamano al mondo del gaming con una fantastica striscia LED posta al centro per l’illuminazione ambientale. Il monitor offre un pannello con una diagonale di 24,5 pollici e risoluzione Full HD. Si tratta di una soluzione Fast IPS esclusiva Dell che riesce ad offrire una fedeltà cromatica incredibile, con una copertura dello spazio RGB del 99%. A supportare la frequenza di aggiornamento ci pensa la tecnologia FreeSync di AMD che sincronizza verticalmente i fotogrammi così da eliminare i fastidiosi problemi di tearing e stuttering. A questa si aggiunge la certificazione G-Sync Compatible che consente di usufruire della tecnologia di sincronizzazione anche con schede grafiche Nvidia.

Naturalmente non mancano le tecnologie indispensabili per la protezione degli occhi come il Flicker Free. Questa impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, riducendo drasticamente l’affaticamento della vista. Sorprendente la connettività che offre due porte HDMI 2.0 ed una DisplayPort per la connessione di console e PC. A queste si aggiunge un pratico HUB da ben 4 porte USB 3.2 Gen1 due delle quali poste sulla cornice ed altre due affiancate agli ingressi audio/video. Presente naturalmente il jack per cuffie/altoparlanti, anch’esso posto sulla cornice per un accesso semplificato. Con un tempo di risposta di solo 1 millisecondo, unito al refresh rate di 240Hz, il monitor Dell S2522HG è senza dubbio un best buy per i giocatori competitivi che vogliono il massimo dal punto di vista prestazionale, ad un prezzo quasi misero considerando la dotazione.

Grazie ad all’importante calo di prezzo, puoi portare a casa uno dei migliori (se non il migliore) monitor della sua fascia di prezzo a soli 220,98 euro su Amazon.