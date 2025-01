DeepSeek è scomparsa da App Store e Play Store in Italia

L’applicazione di intelligenza artificiale DeepSeek, nata da una startup cinese, che ha fatto scalpore raggiungendo i vertici delle classifiche per utilizzo, non è più disponibile al download in Italia. In pratica, non è più possibile trovarla sia su App Store di Apple che su Play Store di Google.

Questa improvvisa scomparsa dal territorio digitale italiano solleva interrogativi in merito a privacy e gestione dei dati degli utenti. Al momento non è ufficiale, ma potrebbe centrare la richiesta di informazioni all’AI cinese DeepSeek da parte del Garante per la Privacy in Italia.

L’autorità ha espresso preoccupazioni riguardo “l’eventuale alto rischio per i dati di milioni di persone in Italia che usano i servizi di DeepSeek“.

Stato attuale di DeepSeek in Italia

La situazione attuale di DeepSeek in Italia è in bilico. Infatti, nonostante sugli store ufficiali non sia più disponibile al download, la piattaforma web rimane ancora accessibile. Inoltre, le app già installate sui dispositivi degli utenti italiani continuano a funzionare normalmente. Infine, l’applicazione risulta ancora disponibile al download dagli store di altri paesi.

Questa situazione solleva diverse questioni in merito all’utilizzo dell’app. In primo luogo la sicurezza dei dati. Gli utenti italiani, secondo quanto emerso dal Garante, dovrebbero essere cauti nell’utilizzo dell’app, considerando le preoccupazioni espresse proprio dagli esperti.

In secondo luogo, la trasparenza. DeepSeek dovrà fornire chiarimenti sulle proprie pratiche di gestione dei dati per rassicurare gli utenti e le autorità. Infine, in terzo luogo, la conformità normativa. L’azienda cinese potrebbe dover adeguare le proprie politiche per rispettare le normative sulla privacy dell’UE e italiane.

Al momento non sono però state rilasciate ulteriori comunicazioni ufficiali né da parte del Garante Privacy né da DeepSeek riguardo al provvedimento o alla rimozione dell’app dagli store. Gli sviluppi futuri dipenderanno probabilmente dall’esito delle indagini in corso e dalla risposta dell’azienda cinese alle richieste delle autorità italiane.