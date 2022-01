Decoder digitale terrestre gratis: chi lo riceverà e quando

Continua il lento processo di rinnovamento del nuovo digitale terrestre. Dopo le ultime tappe di refarming, si aspettano ulteriori novità fino al definitivo switch off che porterà in tutta Italia il DVB-T2 e la tecnologia di trasmissione Mpeg-4 in altissima definizione. Per facilitare questo passaggio, supportando chi non avrebbe le possibilità di acquistare un nuovo televisore, il Governo ha pensato ad alcuni provvedimenti. Uno di questi è il famoso Bonus TV. Tuttavia, c'è anche una categoria che potrà ricevere un decoder digitale terrestre completamente gratis. Scopriamo quale e, soprattutto, quando visto che è stata da poco annunciata la data ufficiale di inizio delle spedizioni.

Decoder digitale terrestre gratis: a breve inizieranno le prime spedizioni

A occuparsi delle spedizioni relative ai decoder compatibili al nuovo digitale terrestre gratis sarà Poste Italiane. La nota società italiana multiservizi avrà il compito di raggiungere le case di chi rientra tra coloro che hanno diritto a ricevere un apparecchio completamente gratuito per aggiornare il proprio televisore al DVB-T2.

Ma chi sono coloro che, compatibili a questo nuovo provvedimento, potranno fare richiesta e ricevere un decoder digitale terrestre gratuitamente? Il budget stanziato dall'Esecutivo, in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico, è pari a 68 milioni di euro. Di questi una grossa parte è utilizzata per stanziare il Bonus TV, mentre un'altra sarà destinata agli over 70 che potranno godere di un apparecchio completamente gratis. Tuttavia, non tutti potranno beneficiarne, ma solo coloro che hanno un reddito uguale o inferiore a 20.000 euro l'anno.

Finalmente è anche stata comunicata la data ufficiale di inizio le spedizioni. Secondo il cronoprogramma di questo bonus per il digitale terrestre, i primi decoder dovrebbero partire il 20 febbraio 2022. Tutte le consegne saranno completate, secondo quanto definito, entro e non oltre l'8 marzo 2022.

Ricordiamo che il passaggio al nuovo DVB-T2 è già in corso d'opera. Alcuni canali hanno abbandonato la piattaforma, altri la abbandoneranno a mesi e un nuovo canale Mediaset ha fatto il suo debutto sul digitale terrestre solo pochi giorni fa.