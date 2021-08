Durante la Opening Night Live alla Gamescom 2021 è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer su Death Stranding Director's Cut, che mostra le principali novità della nuova versione del gioco.

Le prime novità riguardano nuovi strumenti per il trasporto merci, è disponibile uno stabilizzatore volante, una sorta di jetpack che aiuta Sam Porter Bridges ad attraversare burroni e a trasportare i carichi con maggior efficacia. Il secondo elemento ausiliario è un robot dotato di una piattaforma di carico, dove il protagonista può sedersi o impilare gli scatoloni e trasportarli con maggior facilità.

Death Stranding Director's Cut intruduce anche nuovi edifici, come il poligono di tiro, una zona di addestramento utile per fare pratica con le armi e le abilità. Accedendo alla stanza privata del protagonista, è ora possibile avviare nuovamente le precedenti battaglie con i boss, per migliorare le proprie skill e scalare una sorta di classifica globale.

La nuova Director's Cut espande la lista delle missioni disponibili nel gioco, con nuove sfide da completare e fasi stealth.

Death Stranding Director's Cut sarà disponibile dal prossimo 17 settembre 2021 su PlayStation 5. Per chi possiede già una copia – fisica o digitale – di Death Stranding, l'aggiornamento alla nuova versione avrà un costo di 10€.

Videogames