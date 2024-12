Dead Space per PS5 in OFFERTONA Amazon al minimo storico

Ultime occasioni da non perdere per i regali di Natale anche in ambito videoludico: questa volta protagonista di una fantastica offerta è la versione PS5 del remake di Dead Space che oggi può essere tua a soli 20,99 euro, al prezzo più basso di sempre.

Dead Space: l’horror fantascientifico torna per la nuova generazione

Con Dead Space rivivi l’epica e terrificante avventura fantascientifica che ti porterà a bordo della nave spaziale USG Ishimura nei panni dell’ingegnere Isaac Clark il quale scopre presto che l’equipaggio è stato totalmente sterminato e dell’amata Nicole non vi è traccia.

Ti troverai dinnanzi ad un gioco ricostruito da zero per sfruttare la potenza di PlayStation 5, con una grafica mozzafiato, audio coinvolgente in 3D e un sistema di gioco fedele al titolo originale, con miglioramenti tecnici e narrativi per darti qualcosa di nuovo e al contempo tradizionale.

Uno dei migliori giochi che puoi acquistare su PS5 e soprattutto uno dei migliori horror di sempre. Portati a casa il remake di Dead Space in offertissima a soli 20,99 euro.