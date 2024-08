Dead by Daylight per PS4: un'OCCASIONE da non perdere (-26%)

Dead by Daylight per PS4 è oggi in super sconto del 26% su Amazon, una straordinaria occasione per immergersi in un’esperienza horror unica. Questo gioco multigiocatore 4vs1 ti permette di vivere le emozioni dei più terrificanti film horror, mettendoti nei panni di un implacabile killer o di uno dei quattro sopravvissuti che cercano di sfuggire a una morte certa.

Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 22,99 euro, anziché 30,86 euro.

Dead by Daylight per PS4: preparati a rimanere incollato allo schermo

Il gameplay è coinvolgente e adrenalinico: i sopravvissuti giocano in terza persona, godendo di una visione più ampia dell’ambiente, mentre il killer gioca in prima persona, focalizzando tutta l’attenzione sulle sue prede. Ogni personaggio, sia killer che sopravvissuto, ha un sistema di avanzamento unico, con numerosi elementi sbloccabili e personalizzabili, permettendo di adattare il gioco al proprio stile.

La Special Edition di Dead by Daylight è un pacchetto imperdibile, comprendente il gioco base, due capitoli aggiuntivi (“Carne e Fango” e “Spark of Madness”), e due DLC cosmetici con numerosi completi per i personaggi (80’s Suitcase per i sopravvissuti e Bloodstained Sack per i killer). In totale, questa edizione offre sette killer e nove sopravvissuti, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco e rendendo ogni partita un’esperienza diversa e avvincente.

Una delle caratteristiche più interessanti di Dead by Daylight è la possibilità di ottenere la versione digitale per PS5 senza costi aggiuntivi se già possiedi la versione PS4. Questo significa che potrai continuare a goderti il gioco anche con l’upgrade alla nuova console, senza dover acquistare una nuova copia. Tuttavia, è importante notare che i possessori della versione fisica del gioco per PS4 devono inserire il disco nella console PS5 per scaricare o giocare alla versione digitale. Se possiedi la PS5 Digital Edition, senza unità disco, non potrai ottenere l’aggiornamento gratuito.

Non perdere l’occasione di vivere l’adrenalina e il terrore di Dead by Daylight a un prezzo scontato. Affrettati a fare il tuo acquisto su Amazon e preparati a immergerti in un mondo dove ogni angolo nasconde un pericolo e la paura è sempre dietro l’angolo.

Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 22,99 euro.