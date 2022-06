Un articolo pubblicato oggi dal Sole 24 Ore ci anticipa le rimodulazioni di prezzi previste da DAZN per la stagione calcistica della Serie A 2022/23, con importanti novità anche per l’utilizzo degli account condivisi.

Il costo di un abbonamento sarà sempre di 29,99 euro al mese, ma questa volta non si potrà più condividere il profilo con una seconda persona. A questo scopo arriva un nuovo abbonamento, che costerà 39,99 euro al mese, che abiliterà la possibilità di guardare un contenuto sportivo in diretta contemporanea su due dispositivi diversi anche se non si trovano nella stessa rete domestica.

La condivisione dell’account con l’abbonamento standard resterà dunque valido soltanto per le persone che appartengono allo stesso nucleo domestico, una soluzione simile a quella adottata da servizi come Spotify.

DAZN: cosa succederà agli account condivisi con la Serie A 2022/23

La piattaforma dovrebbe comunicare la novità ai suoi clienti a breve, probabilmente anche in giornata. DAZN sceglie la via del “repricing” allo scopo di arginare il fenomeno dell’utilizzo scorretto della piattaforma, che lo scorso novembre aveva spinto l’operatore a comunicare l’immediata cessazione della possibilità di condividere l’account: decisione poi rinviata alla stagione calcistica successiva.

Per gli abbonamenti condivisi tra persone che non condividono la stessa rete domestica la novità partirà dunque con l’inizio della nuova Serie A 2022/23, fissato al prossimo 13 agosto. Bisognerà dimostrare di far parte dello stesso nucleo familiare per mantenere l’abbonamento standard e la liceità di guardare i contenuti in diretta su due dispositivi diversi. In caso contrario, sarà necessario pagare la nuova iscrizione Premium da 39,99 euro al mese.

Il tema dell’account sharing ha preoccupato anche la Lega Serie A, che ha visto svalutarsi il suo prodotto calcio a favore di abbonamenti condivisi che, di fatto, permettevano di pagare la metà rispetto quanto previsto da listino. Preoccupazioni sorte anche da TIM, mentre continuano i colloqui con DAZN circa la ridefinizione degli accordi per la prossima stagione.

Pare che cadrà l’esclusiva garantita a Timvision della app DAZN su apposito set-top-box per la TV: una possibilità che potrebbe aprire le porte anche ad un passaggio su Sky e Amazon. Per il momento, però, si attende che le comunicazioni sulle nuove regole per la doppia utenza vengano inviate in questi giorni agli abbonati.

