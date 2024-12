DAZN: il 16 dicembre un'altra partita in chiaro gratis per tutti

DAZN ha annunciato che il 16 dicembre 2024 trasmetterà un altro big match in chiaro gratis per tutti. La partita in questione è quella di Lazio-Inter. Le due squadre rivali scenderanno in campo all’Olimpico alle 20:45 quando l’arbitro fischierà il calcio d’inizio dell’incontro.

“Quello che stiamo sperimentando è un concetto nuovo di trasmissione in chiaro, in linea con la strategia che sta portando avanti il Gruppo“, ha commentato il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi. “Questa opportunità non fa che confermare il nostro impegno nel coinvolgere sempre più tifosi attraverso nuove modalità di fruizione dei nostri contenuti sportivi, sempre più flessibili e interattive“.

Anche Luigi De Siervo, AD di Lega Serie A, si è detto felice di questa iniziativa: “Il calcio è un patrimonio di tutti e per questo motivo abbiamo previsto, nell’ultima asta dei diritti, la possibilità eccezionale per il broadcaster di offrire gratuitamente fino a 5 incontri in ogni campionato di A“.

Lazio-Inter gratis su DAZN il 16 dicembre contro la pirateria

L’iniziativa di trasmettere Lazio-Inter gratis su DAZN il 16 dicembre rientra anche in un programma più ampio nella lotta a IPTV e Pezzotto contro la pirateria streaming.

“Questa scelta va nella direzione di permettere a più italiani possibile di vedere alcune importanti gare di questo fantastico campionato di Serie A, premiando coloro che decidono di seguire le partite attraverso i canali ufficiali, rinunciando così alla visione sui siti pirata” ha aggiunto di Siervo che continua: “Ci auguriamo, infatti, che con iniziative come queste si possano far riflettere tutti gli appassionati sull’importanza di supportare la propria squadra solo attraverso i broadcaster ufficiali, che rappresentano l’unica via per contribuire alla sostenibilità del nostro amato torneo“.

La telecronaca di Lazio-Inter, gratis lunedì 16 dicembre 2024 alle 20:45, sarà affidata a Pierluigi Pardo, voce ormai di casa su DAZN. Invece, il commento tecnico sarà di Andrea Stramaccioni. Inoltre, Diletta Leotta condurrà, insieme a Bobo Vieri, le analisi nel pre e post partita direttamente dal prato verde dell’Olimpico.