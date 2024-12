DAZN trasmetterà gratis in streaming la finale della Coppa Intercontinentale

Tutti gli amanti del calcio saranno felici di sapere che DAZN trasmetterà in streaming completamente gratis la finale della Coppa Intercontinentale FIFA 2024. Questa partita, tra l’altro attesissima, si svolgerà mercoledì 18 dicembre 2024 quando, alle 18:00, ora italiana, presso lo stadio di Doha, in Qatar, si sfideranno Real Madrid – Pachuca.

La Coppa Intercontinentale FIFA avvicina il pubblico al Mondiale per Club FIFA 2025 su DAZN, in streaming gratis. “DAZN trasmetterà in modalità gratuita per tutti gli appassionati in Italia e in selezionati mercati le ultime tappe del torneo annuale che elegge il miglior club al mondo tra le vincitrici dei trofei continentali”, aveva annunciato l’azienda nel comunicato stampa del 13 dicembre 2024.

Il Real Madrid, campione d’Europa ancora in carica, ha raggiunto questa finale senza difficoltà. Invece, il Pachuca, campione della Concacaf, ha dovuto affrontare un percorso più arduo. Questo successo rappresenta una grande opportunità per la squadra messicana, che cerca il suo primo titolo in questa competizione.

Finale Coppa Intercontinentale su DAZN gratis: tutto quello che c’è da sapere

La finale della Coppa Internazionale FIFA 2024 verrà trasmessa gratis su DAZN. Il match è in programma per mercoledì 18 dicembre 2024. Alle 18:00, ora italiana, l’arbitro fischierà il calcio d’inizio di questa competizione nello stadio di Doha, i Qatar. Guarda la diretta gratuitamente!

Il Real Madrid ha vinto la Coppa Intercontinentale e il Mondiale per Club 8 volte. Il Pachuca non ha mai vinto la Coppa Intercontinentale, ma attualmente è campione della Concacaf Champions Cup. Questa finale rappresenta non solo un confronto tra due squadre, con storie e tradizioni diverse, ma anche un’opportunità per il Pachuca di affermarsi a livello mondiale contro uno dei club più titolati della storia del calcio.

“Sarà dura, molto impegnativa, soprattutto considerando la maratona che abbiamo sopportato fino a oggi. Tuttavia, faremo del nostro meglio per aiutare i giocatori a riprendersi e ad affrontare questa partita con tutta la motivazione del mondo”, ha dichiarato Guillermo Almada, allenatore del Pachuca.

Come annunciato, i match della Coppa Intercontinentale trasmessi gratis in streaming, sono commentati in italiano dalla DAZN Squad.