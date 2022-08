DAZN: quanta connessione serve per lo streaming

DAZN in questi giorni sta spopolando. Sarà l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo campionato della Serie A TIM 2022/23, l’introduzione dei nuovi piani di abbonamento o le offerte sempre più calde per questo servizio. Sta di fatto che c’è molto fermento attorno al colosso dello streaming sportivo.

Tuttavia, in molti hanno dei dubbi in merito a quanta connessione serva per poter fruire dei contenuti offerti una volta attivato l’abbonamento. Un problema comune per chi, magari, non ha una rete con la tecnologia della Fibra, in grado di fornire velocità superiore anche fino a 1 Gbps.

Se ti stai facendo questa domanda perché vorresti vedere DAZN tramite ADSL, hai problemi con il WiFi o con una SIM 4G o 5G sei approdato sull’articolo giusto. Dedicando alcuni minuti del tuo tempo alla lettura scoprirai la velocità necessaria in Mbps che ti serve per vedere i contenuti in streaming senza problemi.

DAZN: connessione minima per fruire dei contenuti in streaming

Se vuoi abbonarti a DAZN è normale chiedersi quanta velocità di connessione serva per poter guardare i contenuti in streaming offerti dal servizio. Tanto più che questi sono solitamente live e non on demand. Il sito ufficiale della società rivela la velocità raccomanda.

Parlando di TV, console, laptop o computer:

Full HD (1080p) 16 Mbps in download;

in download; HD (720p) 9 Mbps in download;

in download; SD (inferiore a 720p) 3 Mbps.

Se si tratta di uno smartphone Android:

HD (720p) 6 Mbps in download;

in download; SD (inferiore a 720p) 3 Mbps.

Infine, se il dispositivo è uno smartphone iOS:

HD (720p) 6 Mbps in download;

in download; SD (inferiore a 720p) 3 Mbps.

Per verificare la velocità di connessione puoi collegarti al sito gratuito di Ookla per effettuare uno speed test. In questo modo saprai la velocità in download e in upload della tua linea che sia mobile o WiFi. Ricordati che il test dovrai effettuarlo dal dispositivo con cui vuoi vedere DAZN collegato alla rete che utilizzerai per lo streaming.

Potrebbero anche esserti utili alcuni suggerimenti per scoprire cosa sta rallentando la tua connessione WiFi di casa. Infine, per migliorare la qualità del video potresti collegare il dispositivo direttamente al modem tramite cavo Ethernet, oppure avvicinare il più possibile il dispositivo al modem, verificare che altri dispositivi non si stiano aggiornando o scaricando altri contenuti e, infine, se si tratta di smartphone o tablet, assicurarsi che l’app di DAZN sia aggiornata all’ultima versione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.