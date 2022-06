WiFi a casa, ecco cosa riduce il segnale: come risolvere il problema

Avere una buona connessione internet WiFi ormai è diventato pressoché essenziale. Tra l’altro non solo deve essere veloce, ma il segnale dovrebbe essere uniforme in tutta la casa. Questo è un problema spesso trascurato, ma che porta con sé alcuni disagi.

Ad esempio, trovandosi in giardino il WiFi potrebbe scollegarsi. A volte però non è solo la distanza a creare problemi, ma anche alcuni ostacoli. Risolvere il problema non è così complicato e, nel caso fosse necessario, nemmeno costoso.

Perciò cerchiamo di capire come è possibile avere una connessione internet WiFi uniforme e potente in tutta la casa. Questo permetterà di godere in ogni zona il piano dati disponibile e illimitato, necessario quando sfruttiamo molto lo streaming on demand o il gioco online.

WiFi a casa: individua i problemi e risolvili

La prima cosa da fare per avere un buon segnale WiFi in tutta la casa è individuare i problemi e risolverli. Le prestazioni a volte si riducono perché c’è qualcosa che limita il segnale o lo penalizza fortemente. Perciò è necessario mettere in pratica alcuni accorgimenti.

Primo fra tutti la posizione del router WiFi. Se la casa è molto grande occorre metterlo in un luogo centrale che permetta al segnale di distribuirsi uniformemente in tutti gli spazi. Se questo non fosse possibile, allora si può optare per un dispositivo economico, ma molto utile.

La soluzione si chiama extender WiFi. Si tratta di un ripetitore wireless che potenzia il segnale affinché questo raggiunga tutte le zone più lontane della casa. Ovviamente, occorre posizionarlo in posti strategici che garantiscano un’ottima copertura.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro lo trovi su Amazon al prezzo speciale di 13,09 euro, invece di 14,99 euro. Si tratta della versione con velocità 300 Mbps. Se invece cerchi qualcosa di più potente, allora puoi acquistare lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 da 1200 Mbps a 24,50 euro, invece di 29,99 euro.

Attenzione agli ostacoli

Un altro problema che limita la diffusione uniforme del segnale WiFi in una casa sono gli ostacoli. Facendo parte della nostra vita quotidiana non ce ne accorgiamo, ma possono ridurre di molto le potenzialità della nostra connessione internet.

Ad esempio, le librerie piene di libri sono uno scudo non indifferente. Perciò non è una buona idea posizionare un router su uno degli scaffali. Stessa cosa per quanto riguarda l’acqua che blocca il segnale facendo da schermo. Quindi non è saggio posizionare l’apparecchio vicino a un acquario.

Lo stesso vale per alcuni elettrodomestici tra cui lavatrice, asciugatrice, frigorifero, forno a microonde, lavastoviglie, scaldabagno. In questi casi il segnale WiFi entra in conflitto con le interferenze prodotte da alcuni di questi quando sono in funzione.

Un altro aspetto da valutare sono i muri. Case che hanno pareti molto spesse e in cemento potrebbero fare loro stesse da ostacolo al segnale WiFi che così non riesce a raggiungere tutte le stanze. Anche in questo caso la soluzione è una sola, provvedere un router differente e potenziato.

La soluzione potrebbe essere lo Xiaomi Mi AX3600 in offerta su Amazon a soli 79,99 euro, invece di 119,99 euro. Questo router WiFi è dotato di 6 antenne esterne più 1 antenna esterna AloT. Compatibile con il WiFi 6, è la nuova generazione della connessione internet.

Questa versione migliora notevolmente la velocità di trasferimento, la copertura e la latenza dati. Inoltre, anche con più dispositivi connessi si avranno performance sempre prestanti per una connessione veloce e un segnale uniforme in tutta la casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.