DAZN: come risolvere i problemi di buffering e caricamento video

DAZN è la piattaforma di streaming live e on demand dal contenuto sportivo. È l’unico approdo per chi vuole vedere tutta la Serie A TIM, dato che ha l’esclusiva per quasi tutte le partite di questo campionato, tranne alcune in co-esclusiva.

Tuttavia, essendo proprio una piattaforma di streaming, potresti avere problemi di buffering e di caricamento video. Una situazione spiacevole se, proprio in quel momento, la tua squadra del cuore stava per segnare un goal in porta o per subirlo.

Cosa puoi fare per evitare una situazione del genere o per risolverla nel caso si dovesse presentare mentre stai fruendo dei contenuti di DAZN? Ci sono alcune soluzioni semplici ed efficaci da mettere in pratica così da assicurarsi una visione tutto sommato stabile.

Prima però, se ancora non lo hai fatto, devi abbonarti a DAZN per poter vedere la nuova stagione della Serie A TIM 2022/23. Potrai scegliere tra due piani di abbonamento. Quello Standard ti permette di condividere i contenuti fino a un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente e collegati alla stessa rete WiFi.

Invece, quello Plus ti permette di condividere i contenuti fino a un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Rispetto al piano Standard, 2 collegati alla stessa rete WiFi mentre gli altri 4 anche in mobilità. Qualsiasi piano tu scelga, è importante imparare a gestire i dispositivi collegati a DAZN.

DAZN: alcuni consigli per risolvere buffering e caricamento video

Per poterti assicurare una visione live dei contenuti su DAZN senza intoppi, il consiglio è quello di fruire di una connessione potente e stabile, come ad esempio la Fibra. Questo perché connessioni mobili, anche in 5G, subiscono sempre delle variabili.

Inoltre, è bene non trovarsi impreparati proprio mentre si sta seguendo un incontro importante. Quindi sarebbe buono verificare prima la qualità della connessione, fruendo di un qualsiasi altro contenuto disponibile in streaming.

Questo ti permetterà, nel caso avessi qualche problema di buffering o caricamento video, di provare a collegare il dispositivo alla rete tramite cavo ethernet. Ciò potrebbe migliorare la stabilità della connessione e così fornirti una visione qualitativamente migliore e senza intoppi.

A volte può anche essere utile riavviare il modem/router insieme al dispositivo che stai utilizzando per guardare DAZN. Così facendo permetterai sia all’uno che all’altro di resettare possibili problemi avuti in precedenza e di aggiornarsi.

Se il problema persiste e noti seri rallentamenti, ma la tua connessione sembra non aver problemi, dovresti controllare quanti dispositivi sono collegati alla stessa rete WiFi. Magari alcuni stanno aggiornando applicazioni o addirittura il sistema operativo.

In questo caso, riducendo la quantità di dispositivi connessi, permetterai di concentrare tutta la velocità disponibile in download verso quello con cui stai guardando DAZN. Questo passaggio è fondamentale, soprattutto se ti trovi in vacanza e stai utilizzando lo smartphone come HotSpot per più device.

