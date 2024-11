Dash Cam per Auto: affare su Amazon, tua a soli 29 euro (-51%)

Una Dash Cam è un oggetto molto utile che, per varie ragioni, un po’ tutti dovremmo avere nelle nostre auto. Se anche tu stavi pensando di acquistarla, questa è l’occasione perfetta perché su Amazon può essere tua a soli 29,11 euro invece di 59,99 grazie ad una strepitosa offerta a tempo limitato.

Dash Cam per auto: 1080p e visione notturna

Questa dash cam garantisce registrazioni nitide e funzionalità avanzate grazie alla risoluzione Full HD 1080p che cattura ogni dettaglio della strada e un ampio angolo di visione di 176° che copre un’ampia porzione della carreggiata.

La dash cam è dotata di tecnologia WDR e visione notturna avanzata che regola automaticamente la qualità dell’immagine per registrazioni ottimali, anche appunto in condizioni di scarsa illuminazione. Con il G-Sensor integrato i filmati importanti vengono bloccati e protetti in caso di collisione, salvando così dettagli cruciali che potrebbero servire come prove.

La funzione di registrazione in loop evita problemi di spazio, sovrascrivendo i vecchi file in automatico e mantenendo sempre attiva la registrazione grazie alla scheda SD da 64GB inclusa. Interessante è poi il monitoraggio del parcheggio che consente alla dash cam di attivarsi e registrare brevi video in caso di impatto mentre il veicolo è fermo.

La dash cam in questione è compatta, affidabile e ricca di funzioni: la scelta ideale per avere sicurezza e una protezione extra mentre sei al volante. Acquistala in sconto lampo a 29,11 euro.