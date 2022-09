Dark Web Monitoring, il servizio Norton che cerca i tuoi dati sul web

Possiamo essere attenti quanto ci pare, ma a volte la sfortuna arriva quando meno te lo aspetti. Un noto negozio online ha subito un furto di dati e scopri che le tue informazioni sono state violate. È in casi come questo che Dark Web Monitoring può evitarti brutte sorprese.

Dark Web Monitoring è una tecnologia di Norton che ricerca regolarmente le tue informazioni nei luoghi del Dark Web, in cui possono essere scambiate e vendute. Incluso nei piani di Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium, che puoi avere ora in offerta speciale, non appena sarai iscritto parte subito la ricerca dei tuoi indirizzi email nei luoghi remoti del web.

Come funziona Dark Web Monitoring e perché può essere fondamentale

Il Dark Web è una piccola parte di internet a cui non si accede tramite i tradizionali motori di ricerca: una sorta di terra di nessuno in cui vige la regola dell’anonimato e le attività illecite sono all’ordine del giorno.

Tra queste c’è lo scambio e la rivendita delle informazioni personali rubate agli utenti. L’utilizzo di Dark Web Monitoring con Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium ti permette di scoprire se i tuoi dati sono presenti e reagire prontamente per evitare guai.

Il servizio si attiva automaticamente non appena parte la tua iscrizione con uno dei piani di Norton 360. Successivamente puoi aggiungere altre informazioni da monitorare, come:

5 numeri di account o di identificazione di assicurazioni

5 indirizzi e-mail

5 numeri di telefono

10 numeri di carte di credito

10 gamertag (account da gioco PC, Xbox, PlayStation e Nintendo)

In questo modo sei sicuro che le tue informazioni siano sempre al sicuro e puoi nel frattempo sfruttare tutti gli altri servizi di Norton 360, come la protezione contro le minacce online, un firewall integrato, un password manager e persino una VPN sicura per navigare in totale anonimato. Approfitta adesso del 66% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.