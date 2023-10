Da MediaWorld è arrivato l'October Tech con super offerte su tanti prodotti

MediaWorld festeggia l’arrivo di ottobre con il nuovo volantino October Tech, in cui rientrano tante interessanti offerte su smartphone, computer e televisori. Il volantino è valido online e in negozio fino al prossimo 5 ottobre. Tra i prodotti più interessanti il Galaxy A54 in offerta a 349,99 euro anziché 499,99 euro, il Redmi A2 a 79,99 euro, e il Lenovo IdeaPad a 599 euro anziché i 949,99 euro di listino.

Le migliori offerte del volantino October Tech di MediaWorld

Nella categoria smartphone, una delle migliori offerte è quella sul Galaxy A54 in offerta a 349,99 euro rispetto a un listino di 499,99 euro. Il modello in promo presenta una memoria interna pari a 128 GB.

Sugli scudi anche il Galaxy S23, in offerta a 690,99 euro anziché un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 979 euro. Anche in questo caso il telefono è equipaggiato con 128 GB di memoria interna.

Da non perdere nemmeno la super offerta sullo Redmi A2 di Xiaomi, il cui prezzo è crollato a 79,99 euro. La configurazione dello smartphone in offerta è da 64 GB di memoria interna.

Ti segnaliamo inoltre il Lenovo IdeaPad 3 in maxi offerta a 599 euro, a fronte di un listino di 949,99 euro. L’offerta è disponibile sul modello con 8 GB di RAM e 512G GB di memoria interna.

Cogli al volo le offerte del volantino October Tech per risparmiare su tantissimi prodotti in offerta a un super prezzo. Il volantino sarà valido fino al 5 ottobre.

