Da GameStop sono arrivate le Winter Promo: acquista 2 giochi, il meno caro lo paghi 5€

Puntuale come ogni anno, sul sito di GameStop sono tornate le Winter Promo. Grazie alla speciale promozione, gli utenti possono scegliere 2 giochi fra una ricca selezione di titoli e pagare solo 5 euro il meno caro. La lista dei titoli è disponibile su questa pagina.

Dopo aver creato la combo che desideri, aggiungi i due videogiochi al carrello e ottieni in automatico lo sconto speciale delle Winter Promo. Non devi inserire alcun codice, ti basta soltanto aggiungere al carrello due titoli e al resto ci pensa il sistema.

Winter Promo: è online la promozione invernale di GameStop

Street Fighter 5, Mortal Kombat 1, RoboCop, Assassin’s Creed Valhalla, Need For Speed Payback, F1 22, FIFA 23, MotoGP 23, Hogwarts Legacy e tanti altri ancora sono tra i titoli disponibili nel lungo elenco di videogiochi che partecipano alle Winter Promo di GameStop.

Ipotizziamo di scegliere per la nostra combo Hogwarts Legacy per Xbox One, del valore di 60,97 euro, e Mortal Kombat 1 per PS5, il cui prezzo normale è 49,97 euro. Per metterli nel carrello è sufficiente premere sul tasto Aggiungi accanto, quindi nella nuova pagina che si apre fai clic su Aggiungi al Carrello. Dopo pochi istanti si aprirà la pagina di riepilogo dell’ordine, con il prezzo finale di 65,97 euro anziché 110,94 euro. Questo perché Mortal Kombat 1 anziché costare 49,97 euro è crollato a soli 5 euro.

Come metodo di pagamento puoi scegliere tra PayPal, Visa e Mastercard. In alternativa, puoi anche scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero con Klarna.

Approfitta delle Winter Promo di GameStop per pagare il secondo gioco scelto soli 5 euro. L’offerta sarà valida fino al 14 febbraio o esaurimento scorte dei singoli titoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.