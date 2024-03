Da Acer torna il 15% di sconto su tutto il catalogo (Flash Sale Weekend)

La promozione Flash Sale Weekend, appena lanciata da Acer Store, il negozio online dell’azienda di Taipei, sarà valida fino alle 13:00 di lunedì 4 marzo: su tutto il catalogo si potrà beneficiare di uno sconto automatico a carrello pari al 15%. Lo sconto è valido anche sugli articoli già in promozione.

Per ottenerlo è sufficiente aggiungere al carrello l’articolo desiderato, dopodiché il sistema applicherà in automatico lo sconto. Su questa pagina del sito ufficiale trovi gli articoli più interessanti dello store, in modo da operare una prima scelta.

Acer Store: 15% di sconto su tutto il catalogo con la promozione Flash Sale Weekend

Di seguito presentiamo un elenco dei migliori prodotti dello store di Acer su cui è possibile risparmiare il 15% direttamente a carrello nell’ambito dell’iniziativa Flash Sale Weekend:

Acer Aspire 5 Notebook con schermo da 15,6 pollici e SSD da 512 GB: 799 euro (+15% di extra sconto a carrello)

con schermo da 15,6 pollici e SSD da 512 GB: 799 euro (+15% di extra sconto a carrello) Acer Swift Go 14 OLED con schermo da 14 pollici e SSD da 1 TB: 1.499 euro (+15% di extra sconto a carrello)

con schermo da 14 pollici e SSD da 1 TB: 1.499 euro (+15% di extra sconto a carrello) Acer Nitro 5 notebook gaming con schermo da 15,6 pollici e SSD da 1 TB: 1.799 euro (+15% di extra sconto a carrello)

con schermo da 15,6 pollici e SSD da 1 TB: 1.799 euro (+15% di extra sconto a carrello) Predator Helios Neo 16 con schermo da 16 pollici e SSD da 1 TB: 1.999 euro (+15% di extra sconto a carrello

16 con schermo da 16 pollici e SSD da 1 TB: 1.999 euro (+15% di extra sconto a carrello Acer Chromebook Spin 314 con schermo da 14 pollici e SSD da 128 GB

con schermo da 14 pollici e SSD da 128 GB Acer Aspire 3 con schermo da 17 pollici e SSD da 512 GB

In questa pagina, invece, trovi tutti gli altri articoli più interessanti in promozione sullo Store di Acer.

Approfitta dunque del periodo promozionale in corso sul sito ufficiale store.acer.com per ottenere un extra sconto a carrello del 15% su tantissimi prodotti.