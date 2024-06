Da 489€ a 230€: ERRORE DI PREZZO per il MONITOR Philips?!

Questa è l’occasione che ogni gamer aspettava da tempo. Come ben sappiamo, il monitor è una parte essenziale di ogni postazione che si rispetti. E il Philips Evnia 27M1N5500ZA le ha proprio tutte! Ma la vera sorpresa risiede nel sue prezzo! Inizialmente proposto a 489,90€, in questo momento lo potrai pagare solamente 230,28€. No, non hai letto male! Scopriamo, ora, tutte le sue caratteristiche nello specifico.

Tutte le caratteristiche del monitor Philips

Con i suoi 27 pollici di grandezza e risoluzione QHD (2560 x 1440), questo monitor garantisce immagini quattro volte superiori a quelle di un monitor HD standard. E con un refresh rate di 170 Hz, che elimina il tearing e il ghosting, i giochi saranno più fluidi che mai, tutto arricchito dal supporto per FreeSync Premium eNVIDIA G-SYNC!

Continuando a parlare di specifiche, il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) che riduce significativamente il blur e il ghosting, mentre la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-free riducono l’affaticamento degli occhi, permettendo sessioni di gioco prolungate in totale comfort.

Le connessioni disponibili sono HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4, e USB 3.2 x 2, con gli altoparlanti stereo integrati da 5 W ciascuno che ti permettono anche di non avere un impianto a parte.

Infine, le dimensioni con supporto sono di 615 x 487 x 182 mm, mentre senza supporto sono di 615 x 360 x 40 mm, con un peso di 7,3 kg con supporto e 6,2 kg senza supporto.

Entra nel mondo del gaming competitivo con il monitor Philips Evnia 27M1N5500ZA che, grazie a uno sconto totale del 58%, passa da 489,90€ a soli 230,28€!