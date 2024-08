Da 239€ a 151€: la STAMPANTE 3D è quasi esaurita grazie all'offerta lampo!

Vuoi dar vita a tutti i tuoi progetti, ma le stampanti 3D sono sempre state troppo costose? Grazie al nuovissimo coupon Amazon, potrai finalmente farne tua una. Parliamo della Creality Ender 3 V3 SE, la quale crolla dai classici 239,00€, ad appena 151,20€.

Tutte le caratteristiche della stampante 3D

Non preoccuparti se non hai mai maneggiato una stampante 3D: il sistema di assemblaggio intuitivo ti permette di passare dall’unboxing alla prima stampa in soli 20 minuti. Il suo sensore CR Touch integrato automatizza il livellamento del piano di stampa, eliminando la necessità di regolazioni manuali, spesso complicate. Questo assicura una prima adesione perfetta, che è fondamentale per il successo della stampa.

Con una velocità massima di 250 mm/s e un’accelerazione di 2500 mm/s², potrai realizzare i tuoi progetti in tempi ridotti, senza che la qualità finale ne risenta. E grazie al doppio asse Z e all’asse Y con guide lineari, la stabilità della struttura è eccellente, minimizzando deformazioni e errori di strato.

Un altro elemento chiave di questa stampante è la scheda madre a 32 bit, che, insieme ai motori avanzatissimi, offre un controllo preciso di tutti i movimenti, garantendo una stampa fluidissima.

E da non sottovalutare la funzione di ripristino dell’interruzione di alimentazione che,in caso di blackout o interruzione imprevista, permette alla stampante di riprendere il lavoro esattamente da dove era stato interrotto!

Per avere questa stampante 3D a soli 151,20€, non ti basterà far altro che selezionare il coupon; ma fai in fretta dato che le scorte sono quasi terminate!