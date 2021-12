PS4 e PS5: quali sono i giochi più attesi in uscita nel 2022

Il 2022 di PS4 e PS5 sarà veramente molto interessante. Sì, mettiamo dentro anche la “vecchia” PlayStation 4 visto che ha la fortuna, se così si può dire, di condividere le esclusive in arrivo sulla console di ultima generazione.

Inoltre, anche diversi multipiattaforma interessanti continueranno ad essere cross-gen, a ulteriore dimostrazione che la carenza di scorte per le ultime piattaforme spinge gli sviluppatori a non abbandonare tanto facilmente la scorsa generazione.

Scopriamo quindi quali sono i giochi PlayStation più attesi del 2022.

I migliori giochi PS4 e PS5 in uscita nel 2022

God of War Ragnarok

Cominciamo da quello che è il sequel di uno dei titoli migliori disponibili per PlayStation 4. God of War Ragnarok continuerà la storia introdotta con il gioco precedente: Atreus, figlio di Kratos, deve fare il conto con le rivelazioni che ha scoperto al termine del primo episodio. Il guerriero spartano, ormai “emigrato” in terra norrena, deve contenere la furia del ragazzo e al contempo evitare la guerra con Asgard. Un potenziale candidato come GOTY 2022, dalle premesse.

Horizon Forbidden West

Altra esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5, è il tanto atteso sequel di Horizon Zero Dawn, ottimo action adventure di Guerrilla. Ritroveremo la protagonista Aloy, che dovrà fronteggiare un mondo di gioco ancora più ampio rispetto quello precedente, con nuove macchine da affrontare, abilità e una storia tutta da vivere.

Gran Turismo 7

Sono diversi anni che manca il lancio di un nuovo capitolo della serie Gran Turismo e finalmente è arrivato il momento del settimo episodio ufficiale. Annunciato inizialmente come esclusiva PS5, è stato poi confermato anche per PS4. Polyphony Digital punta ad una produzione dall'alto impatto visivo e un gameplay simulativo che prenderà il meglio degli ultimi appuntamenti. Il lancio, salvo sorprese, è previsto a marzo.

Sifu

È uno dei giochi che hanno conquistato gli appassionati ai recenti eventi PlayStation. Nei panni di un maestro di arti marziali che invecchia ad ogni morte, dovremo farci strada combattendo numerose bande di criminali a mani nude. Un concept particolare, uno stile grafico unico. Da tenere d'occhio.

Ghostwire Tokyo

Sviluppato da Tango Gameworks, il team di The Evil Within, Ghostwire Tokyo rischia di passare alla storia come l'ultimo titolo Bethesda pubblicato su console PlayStation. Il publisher è adesso passato alla corte di Microsoft, ma questo, insieme a Deathloop, era uno dei due progetti annunciati in esclusiva temporanea PlayStation 5 prima dell'acquisizione. Un gioco che rischia dunque di diventare anche simbolico.

Cyberpunk 2077

Un errore? Assolutamente no. Nel 2022 è previsto il lancio della tanto attesa versione PlayStation 5 di Cyberpunk 2077, che sarebbe dovuta arrivare quest'anno prima di essere rinviata nuovamente. Inoltre, si potrebbe fare un discorso anche per PlayStation 4, dato che il gioco necessita ancora di miglioramenti. Insomma, a un anno dal debutto, in un certo senso è come se ancora dovesse uscire davvero.

Elden Ring

È il nuovo attesissimo gioco di From Software, il team che ci ha regalato perle del calibro di Dark Souls e Bloodborne. Elden Ring riprenderà il filone di queste produzioni, calando il tutto in un inedito contesto open world che aprirà la strada a nuove e innovative soluzioni di gameplay. L'attesa è altissima e per fortuna sarà breve: il lancio è previsto a fine febbraio.

Come potete vedere ce n'è per tutti i gusti, per non parlare di altri giochi molto attesi come Dying Light 2, Gotham Knights, Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri, Suicide Squad Kill The Justice League, Hogwarts Legacy, Stray e A Plague Tale Requiem. Il 2021 si sta per concludere, ma il 2022 si prospetta essere ancora più scoppiettante!