Cyberpunk 2077 sta per ricevere l'aggiornamento più grande di sempre, ad annunciarlo è proprio CD Projekt Red tramite una storia sul profilo Instagram del titolo. Inoltre pare ci siano ulteriori sorprese in serbo per i giocatori, con “altre cose in arrivo” nel prossimo futuro.

Dopo il disastroso lancio di fine 2020, Cyberpunk 2077 ha mostrato il fianco ad aspre critiche e dissenzi da parte dell'utenza, gli enormi problemi tecnici e le prestazioni insufficienti – specialmente su PS4 e Xbox One – hanno scatenato il malcontento dei videogiocatori, tanto da convincere Sony a rimuovere il gioco dal PlayStation Store, offrendo la possibilità di ricevere un risborso completo. Nel mesi successivi al day one, CD Projekt si è dedicata alacremente alla sistemazione di bug e malfunzionamenti tecnici, riuscendo a portare il gioco ad una condizione soddisfacente, stando a quanto dichiarato dal CEO Adam Kicinski.

Da qualche settimana Cyberpunk 2077 è tornato in vendita sul PlayStation Store, sebbene Sony ne sconsigli l'acquisto ai possessori di PS4, a causa dei tanti problemi ancora irrisolti. Inoltre il prezzo di vendita è sceso di ben 20 euro, la copia digitale per PS4 viene venduta a 49,99€.

In attesa di conoscere le novità in arrivo sul celebre titolo open world, ricordiamo che entro fine anno è prevista l'uscita del gioco in versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La modalità multiplayer potrebbe invece arrivare nel corso del 2022, anche se lo sviluppatore polacco non ha ancora comunicato alcunché a riguardo.

