Cyberpunk 2077 tornerà in vendita sul PlayStation Store il prossimo 21 giugno, a rivelarlo è CD Projekt con un comunicato stampa sul sito ufficiale. Successivamente è arrivata – tramite una comunicazione ai colleghi di IGN – la conferma ufficiale da parte di Sony, che ci tiene ad avvertire i giocatori che la versione PS4 è ancora affetta da numerosi problemi tecnici. Di conseguenza la casa giapponese consiglia l'acquisto del titolo soltanto ai possessori di PS5 e PS4 Pro.

“Sony conferma che Cyberpunk 2077 tornerà sul PlayStation Store a partire dal 21 giugno 2021. Gli utenti continueranno a riscontrare problemi di performance nella versione PS4, mentre CD Projekt Red lavora per migliorare la stabilità su tutte le piattaforme. Sony raccomanda di giocare il titolo su PS4 Pro o PS5, per godere della miglior esperienza di gioco.”

Cyberpunk 2077 è arrivato lo scorso dicembre per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia, fin da subito i videogiocatori hanno riscontrato grossi problemi di bug e crash, che hanno convinto Sony a rimuoverlo dal PlayStation Store in attesa che venisse sistemato. Inoltre agli utenti insoddisfatti è stata offerta la possibilità di ricevere un rimborso completo.

L'ultima fatica di CD Projekt Red sta per essere reintegrata nel PS Store, con questa scelta Sony dimostra di avere ancora fiducia nell'operato dello sviluppatore polacco, che sta lavorando alacremente per sistemare il gioco e venderlo per diversi anni.

Videogames