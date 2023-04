CyberGhost: protezione in Wi-Fi pubblica e privacy totale garantita

Se fino a poco tempo fa le Virtual Private Network erano uno strumento considerato solo da una piccola fetta d’utenza, al giorno d’oggi la situazione è ben diversa.

Le VPN, infatti, possono essere utili lato privacy e cybersicurezza, soprattutto nel contesto delle reti Wi-Fi pubbliche. Questi strumenti, per esempio, possono far risparmiare denaro, visto che permettono di acquistare beni e servizi “simulando” un indirizzo IP diverso da quello reale.

Con un provider adeguato, è possibile anche accedere a contenuti streaming non disponibili in determinati territori, accedendo a serie TV ancora inedite in Italia.

A conti fatti, dunque, praticamente chiunque può ottenere il beneficio da una VPN. Non per niente, negli ultimi anni, sono fiorite molte piattaforme in questa nicchia di mercato. Quale può essere la migliore scelta in tal senso?

Reti wi-fi pubbliche più sicure e non solo: ecco cosa può offrirti CyberGhost

Ad oggi, tra le VPN più apprezzate del mercato, figura senza dubbio CyberGhost.

Stiamo parlando di un’azienda in piena espansione, che può contare su un’infrastruttura costituita da server ultra veloci sparsi in 100 località e in ben 91 diversi paesi. Tutto ciò rende CyberGhost ideale lato streaming o per altre azioni esose in termini di banda, come per esempio il download di file torrent.

Anche lato sicurezza, però, il provider offre adeguate garanzie: si parla di crittografia AES a 256 bit, uno standard considerato il migliore attualmente disponibile.

La possibilità di utilizzare la VPN su 7 dispositivi, attraverso un singolo account, rende questo strumento tanto utile ai single, quanto ad intere famiglie. Lato piattaforme supportate poi, non vi è che l’imbarazzo della scelta. CyberGhost offre app specifiche per:

PC Windows

sistemi macOS

smartphone Android

sistemi Linux

Android TV

Apple TV

console di gioco

e tante altre.

Grazie all’attuale promozione, poi, tale VPN può anche essere considerata conveniente.

Attraverso lo sconto dell’82% attuato sul piano biennale, è possibile ottenere tutti i vantaggi e la protezione di CyberGhost per soli 2,19 euro al mese.

Il tutto con la formula soddisfatti o rimborsati con termine a 45 giorni e con ulteriori 2 mesi gratis di VPN in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.