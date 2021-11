Cyber Monday Amazon: tecnologia a meno di 20€ da NON perdere

Ultime ore per fare affari in occasione del Cyber Monday Amazon. Un sacco di prodotti di tecnologia a prezzi più che accessibili. Dai un'occhiata alla mia selezione: tutti device a meno di 20€ che godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Cyber Monday Amazon: tecnologia a meno di 20€

Una serie di dispositivi, tutti utili, che porti a casa a prezzo più che accessibile. Uno shopping a base di tecnologia che si può fare a cuor leggero e con somma soddisfazione. Pronto? Si tratta di 10 occasioni!

Prodotto 1: Fire TV Stick Lite. Non mi stancherò mai di consigliarlo. In questo caso, con 18€ rendi smart qualsiasi televisione o monitor abbia un ingresso HDMI. In più ricevi un telecomando in dotazione che è super completo e integra Alexa, un affare. Prendilo ora a 18,99€.

Prodotto 2: un kit da 2 pezzi di lampadine smart RGB. Scegli fra tantissimi colori il tuo preferito. Illuminano un sacco: 1000 lumen con appena 10W di consumo energetico, grazie alla tecnologia a LED. Compatibili anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Home, li prendi a 18,69€.

Prodotto 3: Tile Mate 2022, uno dei migliori e più completi trovatutto Bluetooth. Ottimo brand, ottimo appeal estatico e spettacolare applicazione per Android e iOS. Adesso lo prendi a 17,50€ appena per il Cyber Monday Amazon.

Prodotto 4: TP-Link TL-WR802N, un router WiFi che non potrebbe essere più compatto e versatile. Massima velocità 300Mb/s e anche una porta LAN per la connessione a cavo. Puoi sfruttarlo anche come repeater e godi di tutta l'affidabilità di un brand leader nel settore. Così piccolo che puoi portarlo in viaggio per avere la tua rete personale sempre a disposizione. Lo porti a casa a 18,99€.

Prodotto 5: presa smart TP-Link. L'oggetto da avere per te, che renderesti intelligente qualsiasi cosa sia possibile (non preoccuparti, siamo in due). Elettrodomestici, periferiche per il PC, la tua lampada preferita, la TV e non solo: qualsiasi cosa abbia una spina, insomma. Questo modello, compatibile anche con Alexa e Google Home, è super facile da configurare costa pochissimo: prendilo a 9,99€ appena.

Prodotto 6: il mio smart speaker del cuore, Echo Flex. Questo piccolo concentrato di tecnologia va capito per poterlo apprezzare. Innanzitutto è compattissimo e quindi ti permette di portare l'utilità di Alexa ovunque ci sia una presa. Oltre a questo, pensa, ha un sacco di sorprese. Ad esempio, ha il Bluetooth, che ti permette di collegare dispositivi esterni (come una cassa audio, che suona bene e – in questo modo – diventa smart). E se la cassa non ha il Bluetooth? Beh, puoi usare il jack audio, c'è anche quello. Infine, se serve ricaricare un dispositivo, questo device ti offre anche una porta USB. Si può chiedere di più? Si, un prezzo assurdo: lo prendi a 14,99€.

Prodotto 7: TP-Link RE190, l'ottimo ripetitore di segnale WiFi, con possibilità di supporto al dual band. La tua rete senza fili, finalmente stabile e veloce in ogni angolo di casa, non solo nei pressi del router principale. Ottimo brand, estrema facilità di configurazione, un prezzo affare: lo porti a casa a 19,99€.

Prodotto 8: telecamera WiFi da interni con sensore FHD e design super elegante. Compatibile con Alexa, non manca di funzioni utilissime come il rilevamento dei movimenti, la visione notturna e persino l'audio bidirezionale. Quest'ultimo ti permette di ascolta cosa accade, ma non solo: puoi interagire anche tu, usando lo smartphone e la voce. La porti a casa a 19,11€.

Prodotto 9: ben 10 metri di striscia LED smart (dotata di connessione Bluetooth) e luce dimmerabile da calda a fredda. Un toccasana per creare rapidamente l'atmosfera di Natale e non solo: personalmente, con questo tipo di prodotto creo ogni sera il giusto ambiente per rilassarmi. Ottima resa, facilissima installazione e lunghezza importante (10 metri): prendila a 9,99€ appena.

Prodotto 10: per finire, anche un interessante smartwatch. Un prodotto senz'altro di fascia economica, ma che non manca di essere un validissimo alleato per il quotidiano. Notifiche, sport, salute e non solo: tutto a portata di polso, leggibile direttamente sull'ampio display. Lo porti a casa a 18,99€ (spunta il coupon in pagina).

L occasioni non finiscono qui

Le offerte per il Cyber Monday Amazon sono tantissimi e ce n'è per tutti i gusti, letteralmente. Dai un'occhiata alla vetrina principale per scovare altre occasioni, è anche il momento perfetto per fare i regali di Natale, risparmiando. Se non sai cosa scegliere, lasciati ispirare dalle nostre guide di shopping a prezzo accessibile:

Intanto, quelle che ti ho segnalato sono certamente 10 occasioni di prodotti di tecnologia a meno di 20€ da non sottovalutare assolutamente. Anzi, ne aggiungo una: una bella soundbar Trust a 18€ circa.