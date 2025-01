Custodia per albero di Natale con ruote: mettilo a posto con 23€

Lo scatolone dell’albero di Natale ha così tanti strati di nastro adesivo che neanche si vede più? Quest’anno fatti furbo e opta per una custodia nuova con ruote così da poterlo mettere a posto senza problemi e spostarlo anche in facilità. Il modello che ti sto segnalando è per alberi smontabili, è robusta ed eccezionale. Fornito da SONGMICS lo puoi acquistare a 23,50€ su Amazon con uno sconto del 35% sul prezzo di listino, collegati e aggiungilo al carrello scegliendo tra due colorazioni (rosso ciliegia o verde abete).

Custodia per albero di Natale: comoda e pratica

Non solo è comoda perché ti permette di dire addio al cartone originale che quasi quasi cade a pezzi, ma ha anche le ruote integrati per poter trascinare e spostarla in comodità sia da vuota che da piena. Il modello che ti sto proponendo è stato studiato per accogliere alberi smontabili con un’altezza fino a 229cm. Se il tuo supera questa soglia è disponibile la versione per alberi fino a 279cm (su Amazon in offerta a 34€).

Il tessuto utilizzato è di prima qualità per poter essere messo alla prova e durare per anni e anni. In modo particolare è tessuto Oxford 600D molto spesso e adatto per proteggere l’albero non solo dall’umidità ma anche da insettini vari che potrebbero infilarsi in garage, cantina e deposito. Hai a disposizione un’apertura facilitata con cerniera a doppia zip e anche una serie di cinghie di fissaggio che comprimono la custodia per tenere tutto fermo e in sicurezza.

Che altro potresti desiderare? Fatti furbo e acquistala al volo così non impazzisci più con quel vecchio scatolone!

A soli 23,50€ su Amazon, la custodia per l’albero di Natale di Songmics è in offerta con uno sconto del 35% sul prezzo di listino. Non perdere questa occasione e aggiungila al tuo carrello con un solo click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.