Cure dimagranti in casa Apple: spunta un iPhone SOTTILISSIMO

Nonostante debbano ancora essere ufficializzati i nuovi iPhone 16, si parla già dei futuri iPhone 17 poiché, secondo le recenti indiscrezioni trapelate sul web, dovrebbero riservare un bel po’ di sorprese.

Per un modello specifico, Apple avrebbe deciso di concentrarsi maggiormente sul design e andare così incontro alle ultime tendenze di mercato: di qui sarebbe nata l’idea di un iPhone 17 Slim.

Puro design per iPhone 17 Slim, ma a che prezzo?

Sebbene l’eventualità di un iPhone 17 Slim stuzzichi il pubblico degli esteti, ci sarebbe un compromesso bello forte a cui andare incontro qualora la notizia venisse confermata: una singola fotocamera posteriore. In merito all’argomento si è espresso l’analista Ming-Chi Kuo, ormai una presenza fissa quando si parla di prossime uscite in casa Apple (e non solo).

Nel concreto, iPhone 17 Slim darebbe priorità alla forma, piuttosto che alla sostanza, pur mantenendo specifiche tecniche rispettabili. Il melafonino verrebbe equipaggiato con un display da 6,6 pollici e un potente chip A19. Non mancherebbero neppure materiali come il titanio e l’alluminio ad accrescere la sensazione premium restituita dallo smartphone ma, come detto, l’ipotesi di una sola fotocamera posteriore crea parecchia perplessità.

La rinuncia alla dual camera (ormai un requisito minimo per gli smartphone in commercio) avrebbe il sapore di un netto passo indietro, specie nel caso di un dispositivo di punta come l’iPhone 17 Slim. Nell’epoca dei social, in cui tutti danno un’enorme importanza alle potenzialità fotografiche degli attuali dispositivi, limitarsi ad un singolo sensore potrebbe essere una mossa davvero rischiosa. D’altro canto, sappiamo bene quanto Apple sia brava nel rendere ogni suo prodotto un simbolo di esclusività e prestigio: sarà così abile a trasformare anche l’iPhone 17 Slim nel nuovo must have, nonostante le rinunce?

Solo il tempo ci darà le risposte e, fino ad allora, non resta altro che aspettare l’arrivo dei nuovi iPhone 16: magari il gigante di Cupertino tirerà fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro.