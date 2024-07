iPhone SE 4 sarà MODERNO tanto quanto i nuovissimi iPhone 16?

Una nuova fuga di notizie indica che iPhone SE 4 sarà molto simile ad iPhone 16, il quale dovrebbe essere lanciato a settembre, a differenza del “piccolo di casa” il cui arrivo è previsto per il 2025.

Apple avrebbe così deciso di rinnovare, anche esteticamente, la sua gamma di smartphone più economici. I modelli precedenti, come iPhone SE 3, si caratterizzavano per un design ritenuto da tutti ormai datato, con ampie cornici attorno al display e con il tradizionale sensore Touch ID.

iPhone SE 4 rischia di essere il midrange definitivo

Recentemente, un post di Fixed Focus Digital su Weibo ha suggerito che Apple potrebbe utilizzare esattamente lo stesso design, e di conseguenza il medesimo processo produttivo, dell’iPhone 16 per il retro di iPhone SE 4. Se confermato, questo porterebbe a delle novità molto interessanti.

Si prevede che iPhone 16 avrà una disposizione verticale dei sensori per il modulo fotografico posteriore. A questo riguardo, iPhone SE 4 sarebbe il primo modello della sua categoria a disporre di un sistema a doppia fotocamera. Si vocifera inoltre che questa soluzione tecnica non sarebbe solo di natura estetica ma permetterebbe la registrazione di video spaziali: iPhone SE 4 potrebbe dunque supportare questa funzionalità.

Un iPhone SE 4 capace di registrare video spaziali rappresenterebbe senz’altro mossa sensata per Apple, portando così a significativi miglioramenti circa la creazione di contenuti per l’Apple Vision Pro e per un eventuale visore più economico. Considerando che il prezzo di iPhone SE 4 partirebbe ipoteticamente da 429 dollari, la creazione di contenuti spaziali diventerebbe molto più accessibile al pubblico.

In sintesi, iPhone SE 4 dovrebbe combinare il design frontale dell’iPhone 14 con lo stile posteriore dell’iPhone 16 e, alla luce delle ulteriori implementazioni hardware e software, il rischio che diventi il best buy della fascia media è più concreto che mai.