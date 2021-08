I Cuffioni wireless di EPOFOR sono in promozione su Amazon: con un coupon esclusivo li paghi appena 13,99€ portandoti a casa dei veri e propri gioiellini. Se poi sei membro Prime, li ricevi in solo qualche giorno gratuitamente.

Musica e film in streaming senza problemi con questi cuffioni wireless

Semplicissimi nell'aspetto, i cuffioni wireless in promozione non hanno nulla di speciale rispetto a grandi marche, ma fanno il loro dovere come si comanda. Disponibili in colorazione nera, li sfrutti veramente per tutto e rimani soddisfatto di ogni euro speso.

Sono rivestiti con una comoda imbottitura così da essere più confortevoli mentre li utilizzi. Infatti ti basta indossarli per accorgerti che non solo sono leggerissimi ma che dopo un po' ti dimenticherai persino di averli sulla testa.

Gli altoparlanti emettono un suono di elevata qualità con cui ti gusti sia contenuti musicali che film e serie tv. Non mancano dei bassi potenziati e dei toni medi equilibrati per avere davvero il massimo desiderabile. Non manca all'appello neanche un microfono integrato quindi, se vuoi, ci puoi persino telefonare.

Per ultima merita una citazione la batteria che con una sola carica è capace di offrirti fino a 25 ore di riproduzione continua. Un portento? Lo puoi dire forte!

Acquista subito i tuoi cuffioni wireless su Amazon a soli 13,99€ attivando il coupon. Le spedizioni sono effettuate in appena qualche giorno per i membri Prime. Se poi sei cliente standard non avere paura: le hai gratuite anche tu nei punti di ritiro.

