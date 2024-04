Cuffiette bluetooth a 20€: strepitoso DOPPIO SCONTO su Amazon (-67% + coupon)

Da 69,99 euro a 20,69. È l’incredibile crollo del prezzo per queste cuffie bluetooth su Amazon grazie ad uno sconto del 67% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 10%. Ti basta spuntare la casella dello sconto che trovi in pagina, subito sotto al prezzo del prodotto, in modo da poterle acquistare con questa incredibile convenienza.

Nonostante il prezzo estremamente conveniente al quale le acquisterai, queste cuffie bluetooth saranno in grado davvero di sorprenderti. Il chip bluetooth 5.3 ti permette di avere una connessione più veloce e stabile, mentre sfrutti driver dinamici da 14,2 mm e diaframmi polimerici ultrasensibili per un suono coinvolgente e ricco di dettagli. Anche le voci sono chiare e ben equilibrate in un ampio campo sonoro, garantendoti un’esperienza audio completa e appagante.

Non devi preoccuparti troppo della batteria, perché l’autonomia garantita è di fino a 8 ore con una singola carica, mentre la custodia di ricarica aggiunge altre 32 ore di riproduzione. Grazie al doppio display LED, potrai controllare facilmente il livello della batteria sia delle cuffie che della custodia di ricarica, mentre la ricarica rapida USB-C ti consente di avere sempre le cuffie pronte all’uso in poco tempo.

Con un design ergonomico e leggero, le cuffie si adattano comodamente alla forma del tuo orecchio, garantendo il massimo comfort anche durante un uso prolungato. Dotate di controllo smart touch altamente sensibile, potrai gestire facilmente le chiamate, regolare il volume, cambiare brani e attivare l’assistente vocale con un semplice tocco. Tutto questo a soli 20,69 euro, spuntando il coupon sconto su Amazon.