Cuffie wireless con 65 ore di audio e 6 modalità di EQ oggi tue a 22€

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio, grazie a una straordinaria offerta di Amazon che sta regalando un doppio sconto davvero da non perdere. Dunque prima che sia tardi metti nel tuo carrello queste cuffie wireless a soli 22,94 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 15% sul prezzo originale e un ulteriore sconto del 10% con il coupon per un notevole risparmio. Con queste fantastiche cuffie Over-ear senza fili puoi ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento e per tutto il tempo che vuoi. Sono comodissime, godono di una batteria gigante e offrono un suono personalizzabile.

Cuffie wireless straordinarie in offerta a tempo

Per ascoltare la musica anche in ambienti rumorosi e per tutto il tempo che vuoi hai sicuramente bisogno di cuffie wireless come queste. Godono di un ottimo design che isola perfettamente dai rumori esterni e ti permette di ascoltare un suono potente e bilanciato grazie a driver da 40 mm.

Con la tecnologia Bluetooth 5.3 puoi collegare qualsiasi dispositivo in un attimo e goderti una connessione stabile e senza latenza. Hanno microfoni incorporati per garantire chiamate chiare e nitide e potrai addirittura equalizzare il suono scegliendo tra 6 modalità differenti. Un’altra delle cose interessanti è sicuramente l’autonomia che ti permette di ascoltare quello che vuoi fino a 65 ore di riproduzione con una sola ricarica. E in appena 10 minuti avrai altre 4 ore di ascolto.

È impossibile che questa promozione duri ancora tanto tempo per cui fai alla svelta o rischi di perderla. Perciò corri su Amazon e acquista le tue cuffie wireless a soli 22,94 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.