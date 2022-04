Cuffie Sony imperdibili al MINIMO STORICO solo su Amazon (-102€)

Le cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4 vantano uno standard costruttivo di alto livello e restituiscono un flusso audio corposo ed avvolgente che ti lascerà a bocca aperta. Una delle migliori alternative di scelta in questa fascia di mercato: vero godimento per le tue orecchie, anche in termini di comodità.

La promozione sarà valida solo per pochi giorni, devi approfittarne adesso: completa subito il tuo ordine e, grazie alle offerte di primavera su Amazon, beneficerai di uno sconto pazzesco del 27% che ti consentirà di portare a casa queste cuffie wireless Sony con 278,36 euro ed un risparmio di quasi 102 euro.

Cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4 a prezzo scontatissimo con le offerte di primavera su Amazon

Cancellazione del rumore impeccabile, grazie al processore noise cancelling HD QN1 con algoritmo evoluto ed al nuovo chip Bluetooth: niente più fastidiose distrazioni durante l'ascolto.

Qualità dell'audio di livello premium, con supporto per l'Hi-Res Audio ed ottimizzazione dei file musicali compressi tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme. Con la funzione SPEAK-TO-CHAT potrai mettere automaticamente in pausa la musica quando inizierai a conversare con qualcuno. L'opzione WEARING DETECTION, invece, spegnerà le cuffie quando queste non verranno indossate per un certo lasso di tempo. Ti ricordiamo infine che la Multi-Point Connection ti permetterà di associare l'apparecchio a 2 dispositivi Bluetooth in contemporanea.

Ad un prezzo così scontato, le unità disponibili termineranno in men che non si dica. Lasciati tentare dalla convenienza e metti nel carrello le tue cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4: oltre ad un notevole risparmio, le riceverai a casa nel giro di pochi giorni e con spedizione gratuita.