Sennheiser è un’azienda ampiamente conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti incentrati sul panorama sonoro e in questo giorno di Black Friday arriva un’offerta che riguarda proprio uno dei prodotti di punta dell’azienda: le cuffie Bluetooth Sennheiser HD 450BT.

Cuffie HD 450BT di Sennheiser: ottima qualità audio senza fili

Le cuffie HD 450BT di Sennheiser offre una ottima combinazione di versatilità e suono di alta qualità, a casa o in viaggio grazie alla presenza di bassi dinamici profondi e cancellazione attiva del rumore. La qualità del suono è garantita dalle tecnologie Bluetooth 5.0 e AAC, con il supporto al Codec AptX con bassa latenza per un’ottima sincronizzazione tra audio e video.

L’applicazione Smart Control di Sennheiser semplifica la personalizzazione del suono tramite l’equalizzatore e consente di attivare la modalità podcast per l’intelligibilità del contenuto vocale. L’ottima autonomia rende queste cuffie delle ottime compagne di viaggio, con una durata della batteria di 30 ore e ricarica USB-C rapida. Inoltre il pulsante Voice Assistant permette una veloce e funzionale interazione con Siri e Google Assistant per sfruttare le potenzialità dell’assistente vocale senza rischiose distrazioni.

Dal design robusto e resistente, potete acquistare queste splendide cuffie HD 450BT di Sennheiser a soli 99,00 euro con un risparmio di ben 80,99 euro rispetto al classico prezzo di vendita su Amazon.

Wearable