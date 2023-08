Cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 600 Gen2 a soli 51€ su Amazon

Siete degli amanti dei giochi online e cercate un paio di cuffie senza filo che possano darvi un’ottima resa audio e un microfono incredibile, senza spendere troppo? Siete nel posto giusto perché su Amazon potreste acquistare le cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 600 Gen2 a soli 51,98 euro invece di 89,99 euro grazie allo sconto del 42%. Il prezzo è il più basso mai raggiunto da queste cuffie.

Cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 600 Gen2: caratteristiche principali

Le cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 600 Gen2 sono un dispositivo wireless di seconda generazione perfetto per voi, specialmente se siete degli amanti dei videogiochi e soprattutto avete una Xbox. Le Stealth 600 Gen 2, infatti, presentano la licenza ufficiale da Microsoft per Xbox per assicurare un’esperienza di audio di gioco e di chat di alta qualità ogni volta che vi connettete. in ogni caso, offrono la compatibilità multipiattaforma e una grande autonomia della batteria, che dura oltre 24 ore.

Comfort per chi porta gli occhiali grazie al sistema per occhiali brevettato ProSpecs di Turtle Beach che inserisce nelle cuffie dei cuscinetti in doppia spugna che permettono ai gamer che indossano gli occhiali di giocare comodamente. Inoltre le esclusive impostazioni sonore Superhuman Hearing di Turtle Beach vi permettono di sentire i suoni che, seppur tenui, possono risultare cruciali per le sorti di una partita.

Regolate per fornire un suono surround immersivo con Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X. Insomma, cosa state aspettando? Approfittate dell’offerta su Amazon per le Cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 600 Gen2 a soli 51,98 euro invece di 89,99 euro grazie allo sconto del 42%. Consegne rapite e gratuite grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.