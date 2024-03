Cuffie gaming Razer con audio POSIZIONALE: top scelta a 50€

Le cuffie Razer Kraken X si distinguono per l’altissima qualità sonora ed anche per una costruzione a dir poco impeccabile. Ore di musica no stop e sessioni di gaming online ancora più coinvolgenti ed emozionanti, godendo di un suono ricco e potente che difficilmente saresti in grado di apprezzare altrove.

Cogli al volo questa opportunità, prima che la promozione termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 16%, le cuffie Razer saranno tue ad un prezzo di appena 50 euro.

Nuovo calo di prezzo per le cuffie gaming Razer Kraken X

Massima ergonomia dopo aver indossato le cuffie: anche dopo diverse ore non avvertirai alcuna stanchezza. Sono ultra leggere, con un peso di appena 250 g, e sapranno regalarti un audio immersivo: mettiti comodo e goditi un suono in grado di trasportarti letteralmente nel gioco.

L’audio surround 7.1 assicura un “suono posizionale” decisamente realistico: saprai individuare la direzione dei proiettili per avere la meglio sui tuoi avversari in un difficile scontro a fuoco. Il microfono flessibile di queste cuffie Razer permette di registrare la voce con estrema chiarezza, grazie all’efficace sistema di eliminazione del rumore.

Ascolta l’istinto, prima che le unità a disposizione finiscano, ed aggiungi al carrello le tue nuove cuffie da gaming Razer Kraken X: spenderai ulteriormente meno, arriveranno a casa prestissimo e con consegna gratis.