Cuffie Gaming ASUS con microfono e audio surround a soli 32€

I giochi sono belli solo se puoi viverli nel modo più realistico possibile e oggi ti segnalo una promozione di Amazon che ti permette i avere proprio questo. Stiamo parlando delle mitiche cuffie Gaming ASUS che puoi acquistare a soli 32 euro, invece che 49,90 euro.

Dunque adesso trovi uno sconto del 36% che ti fa risparmiare circa 18 euro sul totale. Non è per niente male, soprattutto se consideri la qualità eccellente di queste cuffie da gioco. Sono studiate per garantire il massimo del comfort anche dopo diverse ore di gioco e sono compatibili con computer e consolle.

Cuffie Gaming ASUS a mini prezzo

Le splendide Cuffie Gaming ASUS regalano un suono eccezionale, grazie a driver da 40 mm e un suono surround virtuale 7.1, puoi catapultarti direttamente dentro i tuoi giochi preferiti. Sono comodissime e pesano solo 287 grammi. Grazie a morbidi cuscinetti e una fascia di sospensione per appoggiare più delicatamente sulla testa le puoi usare per tutto il tempo che vuoi.

Possiedono un microfono incorporato analogico che garantisce una comunicazione eccellente ed è certificato per Discord e TeamSpeak. Puoi controllare il volume e il microfono direttamente con dei tasti sul padiglione auricolare. Le puoi collegare a computer Windows, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, smartphone e tablet con il cavo Jack da 3,5 mm.

A questa cifra andranno sicuramente a ruba per cui non aspettare che sia troppo tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista le tue cuffie Gaming ASUS a soli 32 euro, invece che 49,90 euro. Completa l’ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.