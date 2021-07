L'ebrezza di essere al centro delle decisioni della Scuderia Ferrari. Sentirsi Mattia Binotto ed avere in mano le sorti del Gran Premio. Indossare le cuffie e porsi mentalmente al centro della scena, padrone del tuo destino. Puoi farlo. Così, praticamente a metà prezzo:

Cuffie Thrustmaster T.Racing Scuderia Ferrari Edition

Cuffie in tutto e per tutto simili proprio a quelle che ci sono nelle scuderie Ferrari, ma pensate per il mondo del gaming. Non conta che tu stia pilotando in digitale sui circuiti di tutto il mondo o se stai giocando a FIFA 21 o altro ancora: quel che conta è la sensazione di avere i padiglioni auricolari dentro le cuffie rosse del mondo Ferrari, con il microfono a disposizione per parlare con i compagni di squadra o per comunicare contro i rivali del momento.

Cuffia rossa e cavallino rampante su scudo giallo: più iconico, non si può:

Oggi le cuffie Thrustmaster T.Racing Scuderia Ferrari Edition sono disponibili con uno sconto del 43%, scendendo così da 121,99 a 69 euro. Solo 69 euro, decisamente il miglior prezzo di sempre per questo modello.

Immagina la tensione ai box durante la partenza di un Gran Premio. Immagina le voci che arrivano dalle cuffie e tutto il potere che puoi sprigionare da quel microfono. Immaginati, perché è questo che puoi fare: immaginare. Nel gaming l'immaginazione è tutto, e oggi ti costa la metà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

