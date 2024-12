Cuffie Bose a quasi metà prezzo: l'eccellenza è in sconto al Black Friday

Manca poco al termine del Black Friday su Amazon e le cuffie Bose QuietComfort spiccano tra le cuffie Bluetooth in offerta per via della loro avanzata tecnologia di cancellazione del rumore, che isola efficacemente ogni interferenza esterna per offrire sempre un suono ricco e potente.

Massimo comfort anche nel corso di lunghe sessioni di ascolto, grazie ai morbidi cuscinetti che si adattano perfettamente alla forma delle orecchie. Inoltre, queste cuffie sono estremamente pratiche in fase di utilizzo: se la batteria dovesse esaurirsi, saresti comunque in grado di ascoltare la tua musica preferita sfruttando il cavo in dotazione e mantenendo comunque un’altissima qualità sonora.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta, l’Amazon Black Friday è ormai agli sgoccioli: completa subito l’ordine ed assicurati le cuffie Bose QuietComfort con uno sconto irripetibile del 48%, al prezzo esclusivo di 209 euro invece di 399 euro.

Cuffie Bluetooth Bose QuietComfort al minimo storico

Un aspetto rilevante di queste cuffie è la possibilità di scegliere tra due modalità: la Quiet Mode, che offre una cancellazione totale del rumore per un’immersività completa, e l’Aware Mode, che non esclude del tutto l’ambiente circostante ed è l’opzione migliore in situazioni durante le quali è importante rimanere vigili e presenti. Inoltre, l’equalizzatore regolabile permette di personalizzare il suono in base ai propri gusti, migliorando ulteriormente l’esperienza d’ascolto.

La batteria a bordo delle cuffie Bluetooth Bose QuietComfort garantisce fino a 24 ore di autonomia con una sola ricarica: qualora il tempo a disposizione fosse limitato, la funzione di ricarica rapida consentirebbe di ottenere 2 ore e mezza di ascolto con soli 15 minuti di ricarica. Infine, grazie alla connessione multipoint è possibile collegare facilmente più dispositivi in contemporanea.

Non pensarci troppo, l’Amazon Black Friday è l’occasione più ghiotta per mettere le mani sulle straordinarie cuffie Bose QuietComfort: mettile nel carrello a quasi metà prezzo, arriveranno da te in un lampo e la consegna è gratuita.