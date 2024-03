Cuffie bluetooth OPPO Enco Buds2 Pro: 38 ore di MUSICA a 29,99 euro

Le cuffie bluetooth OPPO Enco Buds2 Pro sono progettate per offrirti un suono di altissimi livello, un’ottima cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale e soprattutto una lunga autonomia combinata con la custodia di ricarica. Oggi puoi acquistarle su Amazon in offertissima a soli 29,99 euro invece di 49,99.

OPPO Enco Buds2 Pro: le caratteristiche di queste cuffie

Grazie ai loro driver dinamici in titanio da 12.4mm che garantiscono un suono cristallino e dettagliato, queste cuffie sono in grado di offrirti un’esperienza audio di livello superiore per questa fascia di prezzo.

La riduzione del rumore in chiamata gestita dall’intelligenza artificiale ti permette di avere conversazioni chiare e nitide, con rumori di fondo indesiderati totalmente azzerati.

La batteria da 36mAh per gli auricolari e da 480mAh per la custodia di ricarica assicura fino a 38 ore di autonomia complessiva: il tutto con tempi di ricarica veloci di soli 70 minuti per gli auricolari e 130 minuti per la custodia che ti permetteranno di non rimanere mai senza musica.

La tecnologia bluetooth 5.3 neurale, con bassa latenza e supporto multi-dispositivo, ti permette infine di collegare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente e godere di una connessione stabile fino a 10 metri di distanza. E con la certificazione IP55 hai resistenza a polvere e acqua.

Tutto questo ad un prezzo di soli 29,99 euro grazie allo sconto odierno di Amazon. Non fartele scappare.