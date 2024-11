Cuffie bluetooth Marshall Major IV: 80 ore di musica al minimo storico Amazon (-53%)

Grandissimo sconto su Amazon per le Marshall Major IV, delle elegantissime cuffie bluetooth con una batteria capacità di garantire oltre 80 ore di musica, che puoi acquistare al minimo storico di 69,99 euro invece di 149. A questo prezzo stanno andando a ruba.

Marshall Major IV: cuffie bluetooth potenti e dalla batteria infinita

Le Marshall Major IV sono delle cuffie bluetooth capaci di combinare uno stile elegante e iconico a prestazioni audio potenti e una batteria incredibile. Il produttore garantisce infatti oltre 80 ore di riproduzione wireless, facendoti dimenticare persino che ogni tanto andrebbero ricaricare.

La ricarica, a proposito, avviene in modo tradizionale via cavo oppure anche in modalità wireless: basta appoggiarle sul caricatore.

Le cuffie sono pensate con un rinnovato design ergonomico per darti un comfort senza precedenti anche dopo diverse ore di ascolto: merito dei cuscinetti auricolari riprogettati per un’aderenza ottimale, mentre le cerniere 3D e l’archetto dritto sono perfette per adattarsi alla tua testa.

La manopola di controllo multidirezionale è utile per gestire la musica, rispondere alle chiamate o regolare il volume. Inoltre, grazie alle possibilità di ripiegarle su se stesse, puoi portarle facilmente sempre con te, anche in uno zaino.

Con le Marshall Major IV puoi avere un’esperienza audio di qualità superiore con comfort, stile e una lunga durata della batteria: acquistale adesso a soli 69,99 euro invece di 149.