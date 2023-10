Cricut Joy in un kit da non perdere: PERSONALIZZA qualsiasi cosa

Non so il tuo, ma nel mio TikTok spuntano fuori sempre video di gente che personalizza la qualunque. Sarà un po’ l’algoritmo che cerca di mandarmi segnali ma fatto sta che senza una Cricut Joy è praticamente impossibile. Se anche tu ami creare design pazzeschi allora questo kit per iniziare è praticamente perfetto.

Ora in promozione su Amazon, lo rendi tuo a soli 185€ grazie allo sconto in corso. Conta che il ribasso è legato alla Festa delle Offerte Prime quindi, se sei interessato, apri la pagina e aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto e considerato che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Cricut Joy: tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare

Sì, è proprio lei: quella macchinetta che vedi tagliare e disegnare a gogo e che riesce a dare vita a design senza limiti. Semplicissima da utilizzare una volta che prendi la mano, tu non devi far altro che ideare i tuoi progetti e poi fa tutto il resto lei.

Con la sua lama taglia qualunque materiale come vinile, cartoncino e così via. Altrimenti cambi la punta, metti una penna colorata ed ecco che dà vita anche a calligrafie stupende con cui puoi creare bigliettini e tanto altro ancora.

Visto che questo è un kit per iniziare dal principio, ti mette a portata di mano:

la macchinetta in sé e per sé

3 penne a punta fine in colori diversi,

un tappetino di protezione,

12 biglietti con inserto e buste in diversi colori pastello,

5 fogli vinile Smart

un Transfer Tape lungo 6m.

Che altro dirti, non ti resta che trovare la giusta ispirazione e creare veramente di tutto e di più.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon e porta a casa il tuo kit Cricut Joy ad appena 185€ con uno sconto riservato alla Festa delle Offerte Prime.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.