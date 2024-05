Bici elettrica Lankeleisi MG600 Plus: 100 euro di sconto su BuyBestGear

Se stai valutando l’acquisto di una nuova bici elettrica premium, ti segnaliamo l’offerta in corso su BuyBestGear per la Lankeleisi MG600 Plus 1000W, in promo a 1.899 invece di 2.098,99 euro, 100 euro in meno rispetto al prezzo più basso recente pari a 1.999 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

Volendo, si ha l’opportunità di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento. La promo sul modello MG600 Plus del marchio Lankeleisi include anche un casco integrale, un lucchetto professionale e un borsone porta oggetti in regalo (valore complessivo del bundle pari a 199 euro).

Bici elettrica Lankeleisi MG600 Plus in offerta a 1.899 euro su BuyBestGear

Uno dei principali punti di forza della e-bike MG600 Plus è il potente motore da 1000W 48V brushless. Teoricamente si può raggiungere la velocità di 40 km/h in meno di cinque secondi, ma ogni modello in vendita per essere legale ha un limite di velocità fissato a 25 km/h. Al di là della velocità, una caratteristica fondamentale di questo motore è il consumo minore di energia rispetto ai motori tradizionali, oltre a prestazioni migliori in salita.

Un ulteriore elemento chiave è l’autonomia: grazie alla batteria al litio Samsung 21700 da 20 Ah, raggiungere un’autonomia pari a 70 km in modalità solo elettrico, mentre se si fa uso della pedalata assistita con modalità intermedie raggiunge perfino i 150 km. Da segnalare infine i pneumatici Fat da 26″, che offrono un ottimo grip su qualsiasi tipologia di terreno.

La bici elettrica Lankeleisi MG600 Plus è in offerta a 1.899 euro sul sito ufficiale buybestgear.com, spalmabili in tre rate a interessi zero con PayPal o Klarna. La consegna è gratuita.