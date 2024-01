Crédit Agricole: canone zero e fino a 150€ in buoni Amazon per i nuovi titolari

Il conto corrente digitale di Crédit Agricole offre un’opportunità unica: zero canone entro il 29 febbraio, consulenza personalizzata e fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.it. Scopri tutti i vantaggi e come ottenere questa imperdibile offerta.

Come accedere alla promo per ottenere buoni Amazon

Sei stanco di pagare costosi canoni per il tuo conto corrente? Crédit Agricole ha la soluzione. Entro il 29 febbraio, puoi aprire il tuo Conto Online Crédit Agricole a canone zero. Anzi, molto più di un conto: i nuovi titolari, infatti, avranno a propria disposizione un consulente dedicato che li guiderà in ogni fase delle operazioni finanziarie.

Se in fase di registrazione decidi di sottoscrivere anche la Carta Debit Visa di Crédit Agricole, potresti ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon.it: 50 euro ti verranno inviati all’apertura, fino a 100 euro aggiuntivi se utilizzi la carta per le tue transazioni quotidiane. La carta di debito ha canone azzerato per i primi due anni e ti permette di effettuare pagamenti online e in negozio, in tutto il mondo. È anche dotata di Servizio 3D Secure, per proteggere tutti i tuoi acquisti.

Se sei interessato a far crescere i tuoi risparmi, Crédit Agricole ti offre un conto deposito con un tasso del 4% annuo lordo per 9 mesi, se lo sottoscrivi entro il 31 gennaio. Un’opportunità da non perdere per investire con sicurezza e ottenere rendimenti interessanti.

Scegli Crédit Agricole, uno dei Gruppi più solidi del sistema bancario italiano, e ottieni un conto corrente digitale completo, personalizzato e sicuro, con carta di debito inclusa: aprilo entro il 29 febbraio per ottenere canone azzerato e fino a 150 euro in Buoni Amazon.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.