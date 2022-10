Le tue credenziali sono scadute: attenzione al nuovo attacco phishing

Ancora una volta in Italia si sta diffondendo un pericoloso attacco phishing. Le email che stanno riempiendo le caselle di posta elettronica di molti italiani hanno tutte come oggetto: “Le tue credenziali sono scadute“. Un tema particolarmente ostico che sta traendo in inganno parecchi utenti.

Ad aver scoperto questa nuova truffa sono stati una serie di esperti in cybersecurity che hanno individuato un progetto univoco in queste minacce. Sembra superfluo dirlo, ma devi fare particolarmente attenzione perché queste email si adattano a seconda del provider mail che utilizzi.

Oltre a dover tenere gli occhi aperti, oggigiorno è indispensabile dotare i propri dispositivi di un sistema di difesa completo ed efficace. Proprio come AVG Ultimate che, oltre a un potente antivirus, integra anche una comoda difesa contro attacchi phishing di questo tipo, allertandoti per tempo.

Oggi trovi AVG Ultimate in offerta speciale. Acquistalo subito e inizia fin d’ora a proteggerti da pericolose minacce Web. Questo tool di sicurezza include anche una comodissima VPN che rende la tua navigazione anonima al 100%, nascondendo i tuoi dati da occhi indiscreti come tracker e aziende pubblicitarie online.

Nuovo attacco phishing a tema credenziali email: come riconoscerlo

È chiaro che per potersi difendere da attacchi phishing di questo tipo è necessario riconoscerli. Tuttavia, la maggior parte segue sempre iter molto simili. Questa volta i cybercriminali stanno utilizzando l’esca del password manager.

In pratica, la vittima riceve una email in cui viene allertata in merito alle credenziali della sua mailbox. Queste, recita il messaggio, “sono in scadenza” perciò la potenziale vittima viene spinta ad accedere ai suoi dati per mantenere la password attuale tramite un link indicato nel testo.

Sostanzialmente, tutta la storia è inventata e la pagina internet altro non è che un pericoloso stratagemma phishing per permettere agli attori malevoli di rubare i dati personali della vittima (nome utente e password) e accedere indisturbati al suo account email.

Infatti, la pagina login è pressoché identica a quella del sito legato all’account mail della vittima. Questo per confondere ancora di più l’utente, facendogli credere che si tratta di una comunicazione ufficiale. Ecco perché consigliamo sempre di unire all’attenzione personale anche un buon antivirus.

AVG Ultimate è ottimo sotto ogni aspetto. La sua potente soluzione contro questi attacchi ti allerterà ogni qualvolta stai per aprire un sito che in realtà nasconde una minaccia di phishing. Inoltre, sarai protetto da una scansione costante delle app o dei programmi ogni qualvolta decidi di installarli sul tuo dispositivo.

