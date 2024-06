Creative Zen Hybrid 2: prezzo top, prestazioni di primo livello

Le Creative Zen Hybrid 2 sono un eccellente compagno di viaggio per chi cerca qualità audio, comfort e funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. Queste cuffie over-ear wireless sono dotate di tecnologia Hybrid Active Noise Cancellation: utilizza quattro microfoni per ridurre efficacemente il rumore ambientale fino a 30 dB, ideale per ambienti rumorosi come aeroporti o treni affollati​.

Oggi sono in offerta su Amazon a 49,90€, con un risparmio di 20€ sul loro prezzo di listino. Un ottimo prezzo per delle cuffie con specifiche di primissimo livello.

La qualità del suono è straordinaria, grazie ai driver dinamici da 40 mm che offrono alti chiari e medi ben bilanciati. L’equalizzazione può essere regolata a piacere per migliorare l’esperienza audio complessiva. La modalità a bassa latenza riduce notevolmente il ritardo, rendendole perfette anche per il gaming​.

Senza ANC, queste cuffie offrono fino a 67 ore di riproduzione, mentre con ANC attivato, la durata scende un pochino, rimanendo comunque impressionante: 49 ore. Una ricarica rapida di 5 minuti fornisce circa 5 ore di ascolto. Insomma, anche se ti sei dimenticato di ricaricarle durante la notte, non c’è problema: basta pochissimo.

Il design è pensato per il comfort, con un archetto regolabile imbottito di schiuma memory e padiglioni girevoli a 90° che si adattano perfettamente a diverse forme di testa e orecchie. Le cuffie sono anche pieghevoli e vengono fornite con una custodia morbida, facilitando il trasporto senza occupare troppo spazio​. Acquistale subito ad un prezzo speciale!