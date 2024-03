Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (PS4): costa meno di 25€ su Amazon, compratelo adesso

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi; se siete dei millennials e siete cresciuti negli anni ’90 con le avventure di Crash Bandicoot, l’iconico marsupiale che ha conquistato i cuori di milioni di utenti in tutto il mondo, ora avrete l’opportunità di rivivere le avventure classiche della saga con la Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, disponibile per diverse piattaforme. Nello specifico, vi consigliamo di prendere l’iterazione per PlayStation 4 visto che su Amazon costa soltanto 24,90€, IVA inclusa e le spese di spedizione comprese. Avrete così un risparmio del 10% sul valore di listino.

Crash Bandicoot N-Saner Trilogy su Amazon: compratela adesso

Con la Crash Bandicoot N-Sane Trilogy otterrete non uno, non due, ma ben tre giochi classici rimasterizzati per la PlayStation 4. Potrete rivivere le avventure iconiche di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped, in una sola straordinaria collezione.

I giochi originali sono stati completamente rimasterizzati con una nuova grafica in altissima risoluzione; il look finale sarà fresco e moderno, senza perdere quella magia che ha reso Crash Bandicoot un grande classico all’interno del panorama videoludico mondiale. Ci sono sfide impegnative e livelli intricati, ma non solo: i controlli sono stati ottimizzati per la PlayStation 4, così avrete sempre una risposta precisa e fluida durante il gioco.

Siete pronti ad affrontare boss epici, saltare su piattaforme mobili, evitare trappole mortali e raccogliere le iconiche Wumpa Fruit in alcuni dei livelli più iconici della storia dei videogiochi? La N-Sane Trilogy non si limita a offrire i tre giochi principali: ci sono nuovi contenuti sbloccabili, sfide bonus e segreti nascosti che vi terranno incollati allo schermo per ore ed ore. Il prezzo di 24,90€ su Amazon è un vero affare, specialmente considerando che prenderete tre giochi in un’unica collezione. Riceverete il gioco in modo rapido e sicuro direttamente presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.