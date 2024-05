Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per PS4: a meno di 28€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un videogame semplicemente sensazionale; non è un singolo gioco ma una trilogia che racchiude tre titoli iconici, rimasterizzati in alta qualità. Se sei cresciuto negli anni ’90 con la PlayStation One, ricorderai sicuramente il noto marsupiale arancione, icona della console di Sony. Oggi la remastered dei primi tre capitoli della saga di Crash è disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 27,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non perdere tempo e aggiungi adesso Crash Bandicoot N-Sane Trilogy alla tua collezione; a questa cifra è da prendere immediatamente quindi cosa aspetti?

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: ecco perché comprarla

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy include i primi tre capitoli della serie: “Crash Bandicoot”, “Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back” e “Crash Bandicoot: Warped”. Questi classici sono stati completamente rimasterizzati, offrono una grafica straordinaria e un audio migliorato, mantenendo intatto il gameplay che ha reso celebre la serie. Con tre prodotti al prezzo di uno, avrai accesso a un’enorme quantità di contenuti, così potrai divertirti per ore ed ore con la tua console. Ogni livello dei tre capitoli è stato ricostruito con grafica in alta definizione, portando l’amato universo di Crash a nuovi livelli di dettaglio e bellezza.

Giocare a Crash Bandicoot N-Sane Trilogy su PlayStation 4 significa godere di una grafica e di una performance ottimizzate. La potenza della console di Sony garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, così potrai immergerti completamente nelle avventure del noto marsupiale arancione.

A soli 27,90€ su Amazon, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy rappresenta un’opportunità straordinaria per ottenere tre grandi capolavori a un prezzo molto conveniente. Questo prezzo include l’IVA e le spese di spedizione, e ciò implica che la consegna sarà celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato. Corri a prendere questo capolavoro adesso.