Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per Nintendo Switch a soli 22€ su Amazon!

Crash Bandicoot è un nome celebre nel mondo videoludico grazie a un successo immortale che dura dagli anni '90.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per Nintendo Switch a un prezzo WOW

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è una raccolta di tre giochi classici della serie, completamente rimasterizzati per le piattaforme di gioco moderne. I titoli inclusi in questa incredibile collezione sono “Crash Bandicoot,” “Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back,” e “Crash Bandicoot 3: Warped.” Sono stati originalmente sviluppati da Naughty Dog per la storica PlayStation 1 e hanno fin da subito riscosso un grande successo grazie alla loro azione frenetica, a un level design originale e a diversi personaggi carismatici.

La N-Sane Trilogy fa rivivere l’esperienza di gioco di questi classici con grafica rimasterizzata in alta definizione, audio migliorato e controlli ottimizzati per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Ogni dettaglio è stato curato con amore per garantire che i fan storici possano rivivere la loro nostalgia in tutto il suo splendore, mentre le nuove leve potranno scoprire per la prima volta la magia di Crash Bandicoot.

Il vostro marsupiale preferito, Crash Bandicoot, è tornato! Più forte e pronto a scatenarsi con N. Sane Trilogy Game Collection. Ora potrete provare Crash Bandicoot come mai prima d'ora in HD. Ruotate, saltate, scattate e divertitevi attraverso le sfide e le avventure dei tre giochi da dove tutto è iniziato.

