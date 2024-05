Crash Bandicoot 4 per PS4: sconto ASSURDO del 57% su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un videogame veramente unico; se sei un fan dei giochi platform o semplicemente ami i classici, Crash Bandicoot 4: It’s About Time è un titolo che non puoi lasciarti sfuggire. Attualmente trovi disponibile su Amazon la versione per PlayStation 4 a soli 29,79€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto del 57% sul prezzo di listino. Scopriamo insieme perché è un Must Have. Corri a prenderlo prima che finisca la promo dedicata. Sappi che con Amazon Prime potrai ricevere a casa tua (o presso un luogo da te designato) il gioco in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può perfino ritirare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Crash Bandicoot 4: ecco perché comprarlo

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è uscito nel 2020 dopo tanti anni dall’ultimo capitolo della saga; questo prodotto segna il ritorno del marsupiale più amato del mondo dei videogiochi. Dopo tanto tempo infatti, questo videogame riprende esattamente da dove la trilogia originale si era interrotta, offrendo ai fan di lunga data e ai nuovi giocatori un’esperienza fresca e nostalgica allo stesso tempo. La grafica è stata notevolmente migliorata e il gameplay è rimasto raffinato ma al contempo, identico all’originale e mantiene vivo lo spirito originale della serie.

Il gioco offre un’esperienza platform di alta qualità, con livelli creativi e impegnativi che metteranno alla prova le tue abilità. Ci sono tantissimi ostacoli, nemici e segreti da scoprire, così avrai accesso ad ore e ore di divertimento. Le nuove maschere quantiche introducono abilità uniche che cambiano il modo in cui affronti la storia.

Oltre a Crash, puoi giocare nei panni di altri personaggi iconici come Coco, Dingodile e persino il malvagio Dr. Neo Cortex. Ogni personaggio ha abilità e stili di gioco unici, offrendo varietà e nuovi modi di approcciare i livelli. Insomma, è anche visivamente stupefacente, con una grafica colorata e dettagliata che darà nuova vita ai mondi vibranti e fantasiosi del gioco.

