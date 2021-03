Crash Bandicoot 4 It’s About Time per console PlayStation 4 si trova ad un prezzo davvero speciale. Oggi si porta a casa a 49,99€ al posto di 69,99€. Lo sconto è davvero vantaggioso e c’è la disponibilità immediata. Lo si può ricevere a casa in meno di 24 ore. Pronti a scaldare il vostro joypad?

Crash Bandicoot 4 è da giocare, ORA

Il 2 ottobre 2020 Activision ha rilasciato al pubblico il gioco di Crash Bandicoot 4 per console PS4 e Xbox One. A breve uscirà anche per PS5, Xbox Series X/S e Switch. La versione per computer invece, approderà soltanto nei prossimi mesi. Il nuovo capitolo è sceso ad un prezzo incredibilmente basso. Meno di 50€ per un gioco che farà felici i vecchi e i nuovi fan della serie.

Perché acquistare il gioco? Semplice: è un prodotto che rende felici i nostalgici millennials. Non appena sentirete la voce del marsupiale vi scenderanno le lacrime, garantito.

All’interno del titolo potrete impersonare Crash, Coco, Neo Cortex, Dingodile o Tawna Bandicoot. Tante sono le modalità di gioco e il design dell’iconico personaggio è stato rinnovato da cima a fondo. Lo sviluppatore di questo capolavoro è Toys for Bob, l’azienda che ha curato il remake della trilogia di Spyro.

Chi è Tawna? Tecnicamente è la fidanzata di Crash. Ricordate la bellissima marsupiale che il protagonista salvava nei livelli bonus dei primi giochi della serie? Ecco: è lei. Solo in una versione leggermente più “punk” e “rock”.

Non dimentichiamo l’ambientazione di gioco super dinamica, colorata e ricca di elementi grafici che riempiranno la vostra TV e i vostri occhi. All’interno del gioco ci saranno le nuove maschere che vi daranno poteri mai visti prima. Come direbbe il famoso Barney Stinson, “nuovo è sempre meglio“. Le maschere quantiche vi permetteranno di bloccare il tempo, di volare librandovi in aria e di compiere azioni mirabolanti.

Scaldate i joystick, si corre.

